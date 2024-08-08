Ларюшина Василиса Андреева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЛарюшина Василиса Андреева

Ларюшина Василиса Андреева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Дети

Добавил:

МП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Место жительства
Неизвестно
Смышляевка, Кузоватовский муниципальный район, Ульяновская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ларюшин Николай Михайлов

Работа или профессия
Неизвестно
Крестьянская жена
Рождение ребёнка
10.06.1904

Сын: Ларюшин Петр Николаев

Отец ребёнка: Ларюшин Николай Михайлов

Белебей, Белебеевский муниципальный район, Республика Башкортостан
Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.