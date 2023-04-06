Дмитриева-Мамонова (Оленина) Елизавета Петровна
Место рождения
Дата рождения26.02.1832
Дата смерти1890
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
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Отец: Оленин Пётр Алексеевич
Мать: Оленина Мария Сергеевна
Сын: Дмитриев-Мамонов Александр Ипполитович
Отец ребёнка: Дмитриев-Мамонов Ипполит Александрович
Дочь: Фон Рутцен София
Отец ребёнка: Дмитриев-Мамонов Ипполит Александрович
Сын: Мамонов Николай
Отец ребёнка: Дмитриев-Мамонов Ипполит Александрович
Дочь: Корнеева Елизавета
Отец ребёнка: Дмитриев-Мамонов Ипполит Александрович
Дочь: Милюкова Прасковья Ипполитовна
Отец ребёнка: Дмитриев-Мамонов Ипполит Александрович
Дочь: Дарья Ипполитовна
Отец ребёнка: Дмитриев-Мамонов Ипполит Александрович
Сын: Дмитриев-Мамонов Алексей Ипполитович
Отец ребёнка: Дмитриев-Мамонов Ипполит Александрович
Дочь: Морозова Надежда Ипполитовна
Отец ребёнка: Дмитриев-Мамонов Ипполит Александрович
Сын: Дмитриев-Мамонов Владимир Ипполитович
Отец ребёнка: Дмитриев-Мамонов Ипполит Александрович