Дмитриева-Мамонова (Оленина) Елизавета Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Дмитриева-Мамонова (Оленина) Елизавета Петровна

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Место рождения

Торжок, город Торжок, Тверская область

Дата рождения

26.02.1832

Дата смерти

1890

Пол

Женский

Добавил:

НО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.02.1832

Отец: Оленин Пётр Алексеевич

Мать: Оленина Мария Сергеевна

Торжок, город Торжок, Тверская область
Рождение ребёнка
1847

Сын: Дмитриев-Мамонов Александр Ипполитович

Отец ребёнка: Дмитриев-Мамонов Ипполит Александрович

Рождение ребёнка
1848

Дочь: Фон Рутцен София

Отец ребёнка: Дмитриев-Мамонов Ипполит Александрович

Рождение ребёнка
1848

Сын: Мамонов Николай

Отец ребёнка: Дмитриев-Мамонов Ипполит Александрович

Рождение ребёнка
1859

Дочь: Корнеева Елизавета

Отец ребёнка: Дмитриев-Мамонов Ипполит Александрович

Рождение ребёнка
1865

Дочь: Милюкова Прасковья Ипполитовна

Отец ребёнка: Дмитриев-Мамонов Ипполит Александрович

Рождение ребёнка
1865

Дочь: Дарья Ипполитовна

Отец ребёнка: Дмитриев-Мамонов Ипполит Александрович

Рождение ребёнка
1866

Сын: Дмитриев-Мамонов Алексей Ипполитович

Отец ребёнка: Дмитриев-Мамонов Ипполит Александрович

Рождение ребёнка
1874

Дочь: Морозова Надежда Ипполитовна

Отец ребёнка: Дмитриев-Мамонов Ипполит Александрович

Бракосочетание
13.07.1875

Муж: Энгельгардт Роман Альфонсович

Супруг(-а): Елизавета Петровна бар. Энгельгардт (Оленина)
Рождение ребёнка
1879

Сын: Дмитриев-Мамонов Владимир Ипполитович

Отец ребёнка: Дмитриев-Мамонов Ипполит Александрович

Смерть
1890
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