Мягкова (Ильина) Василиса Васильевна
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Рождение ребёнка
1902 ст.
Сын: Мягков Александр Степанович
Отец ребёнка: Мягков Степан Дмитриевич
Рождение ребёнка
1911
Дочь: Мария Степановна
Отец ребёнка: Мягков Степан Дмитриевич
Рождение ребёнка
1912
Отец ребёнка: Мягков Степан Дмитриевич
Рождение ребёнка
1918
Дочь: Попова Любовь Степановна
Отец ребёнка: Мягков Степан Дмитриевич
Рождение ребёнка
1921
Отец ребёнка: Мягков Степан Дмитриевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Кирсанова Ольга Степановна
Отец ребёнка: Мягков Степан Дмитриевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Мягков Степан Дмитриевич
Бракосочетание
Неизвестно