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Мягкова (Ильина) Василиса Васильевна

Место рождения

Сухотинка, Знаменский муниципальный район, Тамбовская область

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Ильин Василий Васильевич

Мать: Ильина Матрена Платоновна

Сухотинка, Знаменский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1902 ст.

Сын: Мягков Александр Степанович

Отец ребёнка: Мягков Степан Дмитриевич

Рождение ребёнка
1911

Дочь: Мария Степановна

Отец ребёнка: Мягков Степан Дмитриевич

Рождение ребёнка
1912

Сын: Мягков Пётр Степанович

Отец ребёнка: Мягков Степан Дмитриевич

Рождение ребёнка
1918

Дочь: Попова Любовь Степановна

Отец ребёнка: Мягков Степан Дмитриевич

Рождение ребёнка
1921

Сын: Мягков Павел Степанович

Отец ребёнка: Мягков Степан Дмитриевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Кирсанова Ольга Степановна

Отец ребёнка: Мягков Степан Дмитриевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Мягков Максим Степанович

Отец ребёнка: Мягков Степан Дмитриевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Мягков Степан Дмитриевич

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