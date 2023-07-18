Воронин Алексей Назарович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1900
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1900
Отец: Воронин Назарий Семенович
Мать: не указана
Военная служба
1943
Был призван на ВОВ в 1943 г. Звание Ефрейтор. 518 Стрелковый полк 129 стрелковая дивизия (II). Награды : Медаль «За отвагу» (1-28.07.1943;2-05.03.1944) Медаль «За победу над Германией в Великой Отечес... Показать все
Смерть
Неизвестно