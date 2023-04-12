(Куткова) Дарья Никифорова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Кутков Никифор Алексеев
Мать: Анна Филиппова
Рождение ребёнка
16.01.1887
Сын: Афонасий Николаев
Отец ребёнка: Якимов Николай Степанов
Самарская губерния, Россия
Рождение ребёнка
26.06.1890
Сын: Кузьма Николаев
Отец ребёнка: Якимов Николай Степанов
Самарская губерния, Россия
Рождение ребёнка
Неизвестно
Самарская губерния, Россия
Рождение ребёнка
Неизвестно
Самарская губерния, Россия
Рождение ребёнка
Неизвестно
Самарская губерния, Россия
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Пелагия Николаева
Отец ребёнка: Якимов Николай Степанов
Старая Шентала, Шенталинский муниципальный район, Самарская область
Бракосочетание
Неизвестно
Самарская губерния, Россия
Самарская губерния, Российская империя
Смерть
Неизвестно