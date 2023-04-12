(Куткова) Дарья Никифорова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюди(Куткова) Дарья Никифорова

(Куткова) Дарья Никифорова

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Мать

Муж

Дети

1887 г.р.
1890 г.р.
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Кутков Никифор Алексеев

Мать: Анна Филиппова

Рождение ребёнка
16.01.1887

Сын: Афонасий Николаев

Отец ребёнка: Якимов Николай Степанов

Самарская губерния, Россия
Рождение ребёнка
26.06.1890

Сын: Кузьма Николаев

Отец ребёнка: Якимов Николай Степанов

Самарская губерния, Россия
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Якимов Николай Степанов

Самарская губерния, Россия
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Якимов Николай Степанов

Самарская губерния, Россия
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Якимов Николай Степанов

Самарская губерния, Россия
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Пелагия Николаева

Отец ребёнка: Якимов Николай Степанов

Старая Шентала, Шенталинский муниципальный район, Самарская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Якимов Николай Степанов

Самарская губерния, Россия
Самарская губерния, Российская империя
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close