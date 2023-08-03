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Кудряшов Матвей Ильич
Кудряшов Матвей Ильич
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
1910
Пол
Мужской
Отец
Лупехин Илья Матвеевич
1870 г.р.
Мать
Лупехина (Филатова) Анна Яковлевна
1865 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
СК
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1910
Отец:
Лупехин Илья Матвеевич
Мать:
Лупехина Анна Яковлевна
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