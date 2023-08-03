Кудряшов Матвей Ильич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКудряшов Матвей Ильич

Кудряшов Матвей Ильич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1910

Пол

Мужской

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1910

Отец: Лупехин Илья Матвеевич

Мать: Лупехина Анна Яковлевна

Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close