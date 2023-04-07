Елена Тимофеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЕлена Тимофеевна

Елена Тимофеевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1706

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ГЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1706

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1730

Сын: Тимофей Никитич

Отец ребёнка: Никита Иванович

Рождение ребёнка
1735

Сын: Андрей Никитич

Отец ребёнка: Никита Иванович

Рождение ребёнка
1749

Сын: Григорий Никитич

Отец ребёнка: Никита Иванович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Домна Никитична

Отец ребёнка: Никита Иванович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Агрипина Никитична

Отец ребёнка: Никита Иванович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Никита Иванович

Смерть
Неизвестно
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