Елена Тимофеевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1706
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1706
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1730
Сын: Тимофей Никитич
Отец ребёнка: Никита Иванович
Рождение ребёнка
1735
Сын: Андрей Никитич
Отец ребёнка: Никита Иванович
Рождение ребёнка
1749
Сын: Григорий Никитич
Отец ребёнка: Никита Иванович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Домна Никитична
Отец ребёнка: Никита Иванович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Агрипина Никитична
Отец ребёнка: Никита Иванович
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Никита Иванович
Смерть
Неизвестно