Беляева Валентина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Беляева Валентина

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1925

Дата смерти

1957

Пол

Женский

Добавил:

ПН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1925

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1952

Сын: Беляев Валерий Константинович

Отец ребёнка: Королёв Константин Никитович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Королёва Нина Константиновна

Отец ребёнка: Королёв Константин Никитович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Королёв Константин Никитович

Смерть
1957
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