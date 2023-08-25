Беляева Валентина
Место рожденияНе указано
Дата рождения1925
Дата смерти1957
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1925
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1952
Сын: Беляев Валерий Константинович
Отец ребёнка: Королёв Константин Никитович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Королёва Нина Константиновна
Отец ребёнка: Королёв Константин Никитович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1957