Дмитриевская (Животягина) Просковья Кузьминична
Место рожденияНе указано
Дата рождения1915
Дата смерти1965
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1915
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1937
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Дмитриевский Евгений Сергеевич
Рождение ребёнка
1939
Дочь: Филимонова Нонна Евгеньевна
Отец ребёнка: Дмитриевский Евгений Сергеевич
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Астрахань, город Астрахань, Астраханская область
Смерть
1965