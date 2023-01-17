Дмитриевская (Животягина) Просковья Кузьминична — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Дмитриевская (Животягина) Просковья Кузьминична

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1915

Дата смерти

1965

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1912 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности
1939 г.р.

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1915

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1937

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Дмитриевский Евгений Сергеевич

Рождение ребёнка
1939

Дочь: Филимонова Нонна Евгеньевна

Отец ребёнка: Дмитриевский Евгений Сергеевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Дмитриевский Евгений Сергеевич

Место жительства
Неизвестно
Астрахань, город Астрахань, Астраханская область
Смерть
1965
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