Матрена — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиМатрена

Матрена

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ОС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1871

Дочь: Хваткова Василиса Федоровна

Отец ребёнка: Федор

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Григорий

Отец ребёнка: не указан

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Федор

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Молчанова Анна Федоровна

Отец ребёнка: Федор

Смерть
Неизвестно
Дорок, Любимский муниципальный район, Ярославская область
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close