Матрена
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1871
Дочь: Хваткова Василиса Федоровна
Отец ребёнка: Федор
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Григорий
Отец ребёнка: не указан
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Федор
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Молчанова Анна Федоровна
Отец ребёнка: Федор
Смерть
Неизвестно
Дорок, Любимский муниципальный район, Ярославская область