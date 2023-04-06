Пасынков Яков Карпов
Место рождения
Дата рожденияОколо 1714
Дата смертиПосле 1762
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1714
Отец: Пасынков Карп Матвеев
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1743
Мать ребёнка: Пасынкова Анна Ларионова
Рождение ребёнка
Около 1752
Дочь: Федосья Яковлева
Мать ребёнка: Пасынкова Анна Ларионова
Рождение ребёнка
Около 1754
Дочь: Елена Яковлева
Мать ребёнка: Пасынкова Анна Ларионова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Пасынкова Анна Ларионова
Работа или профессия
Неизвестно
ясашный крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Смерть
После 1762