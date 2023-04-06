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Пасынков Яков Карпов

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Место рождения

Большие Пасынки, Зуевский муниципальный район, Кировская область

Дата рождения

Около 1714

Дата смерти

После 1762

Пол

Мужской

Отец

Около 1690 г.р.

Мать

Не указана

Жена

Около 1722 г.р.

Дети

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1714

Отец: Пасынков Карп Матвеев

Мать: не указана

Большие Пасынки, Зуевский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
Около 1743

Сын: Пасынков Петр Яковлев

Мать ребёнка: Пасынкова Анна Ларионова

Озеро малое, Нолинский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1752

Дочь: Федосья Яковлева

Мать ребёнка: Пасынкова Анна Ларионова

Озеро малое, Нолинский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1754

Дочь: Елена Яковлева

Мать ребёнка: Пасынкова Анна Ларионова

Озеро малое, Нолинский уезд, Вятская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Пасынкова Анна Ларионова

Работа или профессия
Неизвестно
ясашный крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Озеро малое, Нолинский уезд, Вятская губерния
Смерть
После 1762
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