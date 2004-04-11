Яковлева (Михайлова) Ирина Викторовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения13.09.1958
Дата смерти11.04.2004
ПолЖенский
Отец
Мать
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Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.09.1958
Отец: Михайлов Виктор Григорьевич
Мать: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
14.04.1978
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Яковлев Сергей Михайлович
Ульяновка, Тосненский муниципальный район, Ленинградская область
Рождение ребёнка
27.07.1983
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Яковлев Сергей Михайлович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
11.04.2004