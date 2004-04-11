Яковлева (Михайлова) Ирина Викторовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Яковлева (Михайлова) Ирина Викторовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

13.09.1958

Дата смерти

11.04.2004

Пол

Женский

Отец

1932 г.р.

Мать

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Муж

1957 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности

Добавил:

РМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.09.1958

Отец: Михайлов Виктор Григорьевич

Мать: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
14.04.1978

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Яковлев Сергей Михайлович

Ульяновка, Тосненский муниципальный район, Ленинградская область
Рождение ребёнка
27.07.1983

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Яковлев Сергей Михайлович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Яковлев Сергей Михайлович

Смерть
11.04.2004
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