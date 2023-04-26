Арасланова Таибя — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Арасланова Таибя

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Измайлова Марфуа Ахмеджановна

Отец ребёнка: Арасланов Ахмеджан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Гельджиган Ахмеджановна

Отец ребёнка: Арасланов Ахмеджан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Арасланов Абдула

Отец ребёнка: Арасланов Ахмеджан

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Арасланов Ахмеджан

Смерть
Неизвестно
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