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Иустина-Устинья Егоровна

Место рождения

Янорсово, Цивильский район, Чувашская Республика

Дата рождения

Между 1838 и 1847

Дата смерти

31.08.1903

Пол

Женский

Добавил:

НИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Между 1838 и 1847

Отец: Егор Яковлевич

Мать: не указана

Янорсово, Цивильский район, Чувашская Республика
Бракосочетание
09.07.1867

Муж: Петр Алексеевич

Рождение ребёнка
22.05.1868

Сын: Харлампий Петрович

Отец ребёнка: Петр Алексеевич

Сюлескеры, Цивильский район, Чувашская Республика
Рождение ребёнка
27.04.1874

Сын: Иоанн Петрович

Отец ребёнка: Петр Алексеевич

Рождение ребёнка
14.11.1876

Дочь: Фекла Петровна

Отец ребёнка: Петр Алексеевич

Сюлескеры, Цивильский район, Чувашская Республика
Рождение ребёнка
15.01.1880

Дочь: Мария Петровна

Отец ребёнка: Петр Алексеевич

Сюлескеры, Цивильский район, Чувашская Республика
Рождение ребёнка
14.12.1881

Дочь: Анастасия Петровна

Отец ребёнка: Петр Алексеевич

Сюлескеры, Цивильский район, Чувашская Республика
Рождение ребёнка
14.12.1881

Сын: Игнатий Петрович

Отец ребёнка: Петр Алексеевич

Сюлескеры, Цивильский район, Чувашская Республика
Рождение ребёнка
01.04.1883

Сын: Георгий Петрович

Отец ребёнка: Петр Алексеевич

Сюлескеры, Цивильский район, Чувашская Республика
Рождение ребёнка
01.04.1883

Сын: Симеон-Семен Петрович

Отец ребёнка: Петр Алексеевич

Сюлескеры, Цивильский район, Чувашская Республика
Смерть
31.08.1903

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