Иустина-Устинья Егоровна
Место рождения
Дата рожденияМежду 1838 и 1847
Дата смерти31.08.1903
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Между 1838 и 1847
Отец: Егор Яковлевич
Мать: не указана
Бракосочетание
09.07.1867
Муж: Петр Алексеевич
Рождение ребёнка
22.05.1868
Сын: Харлампий Петрович
Отец ребёнка: Петр Алексеевич
Рождение ребёнка
27.04.1874
Сын: Иоанн Петрович
Отец ребёнка: Петр Алексеевич
Рождение ребёнка
14.11.1876
Дочь: Фекла Петровна
Отец ребёнка: Петр Алексеевич
Рождение ребёнка
15.01.1880
Дочь: Мария Петровна
Отец ребёнка: Петр Алексеевич
Рождение ребёнка
14.12.1881
Дочь: Анастасия Петровна
Отец ребёнка: Петр Алексеевич
Рождение ребёнка
14.12.1881
Сын: Игнатий Петрович
Отец ребёнка: Петр Алексеевич
Рождение ребёнка
01.04.1883
Сын: Георгий Петрович
Отец ребёнка: Петр Алексеевич
Рождение ребёнка
01.04.1883
Отец ребёнка: Петр Алексеевич
Смерть
31.08.1903