Шумилов Андрей — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиШумилов Андрей

Шумилов Андрей

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

НК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Иванова (Шумилова) Наталья Андреевна

Мать ребёнка: не указана

Ядрино, Ядринский муниципальный район, Чувашская Республика - Чувашия
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Шумилов Евлампий Андреевич

Мать ребёнка: не указана

Ядрино, Ядринский муниципальный район, Чувашская Республика - Чувашия
Рождение ребёнка
27.02.1908

Сын: Шумилов Павел Андреевич

Мать ребёнка: не указана

Ядрино, Ядринский муниципальный район, Чувашская Республика - Чувашия
Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.