Овечкин Григорий — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Овечкин Григорий

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1909 г.р.

Дети

1937 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ОК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Овечкина Валентина

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Овечкина Валентина

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: не указана

Рождение ребёнка
10.02.1937

Дочь: Иванова (Овечкина) Нина

Мать ребёнка: Овечкина Валентина

Смерть
Неизвестно

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