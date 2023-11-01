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Пыжев Ион Ермолович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1818

Пол

Мужской

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1818

Отец: Пыжев Ермол Иванович

Мать: Ксения

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Аксинья Максимова

Рождение ребёнка
1843

Дочь: (ПРИЕМЫШ) Евдокия

Мать ребёнка: Аксинья Максимова

Рождение ребёнка
1850

Сын: Пыжев Матвей Ионович

Мать ребёнка: Аксинья Максимова

Рождение ребёнка
1850

Дочь: (Пыжева) Марья Ионовна

Мать ребёнка: Аксинья Максимова

Рождение ребёнка
1854

Сын: Пыжев Григорий Ионович

Мать ребёнка: Аксинья Максимова

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