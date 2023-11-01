Пыжев Ион Ермолович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1818
ПолМужской
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1818
Отец: Пыжев Ермол Иванович
Мать: Ксения
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Аксинья Максимова
Рождение ребёнка
1843
Дочь: (ПРИЕМЫШ) Евдокия
Мать ребёнка: Аксинья Максимова
Рождение ребёнка
1850
Сын: Пыжев Матвей Ионович
Мать ребёнка: Аксинья Максимова
Рождение ребёнка
1850
Дочь: (Пыжева) Марья Ионовна
Мать ребёнка: Аксинья Максимова
Рождение ребёнка
1854
Мать ребёнка: Аксинья Максимова