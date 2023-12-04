Антипин Федор Павлович
Место рожденияд. Ключевская Киренского уезда
Дата рождения17.02.1895
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Мать
ДетиНе указаны
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.02.1895
Отец: Антипин Павел Иванович
Мать: Евдокия Ивановна
д. Ключевская Киренского уезда
Возможно не является сыном Антипина Павла Ивановича https://yandex.ru/archive/catalog/2669a7f5-7492-4133-b7fd-10e173f9ec42/196 Возможно Антипин Павел и есть Маркович и его жена Анна Петровна
Смерть
Неизвестно