Антипин Федор Павлович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Антипин Федор Павлович

Место рождения

д. Ключевская Киренского уезда

Дата рождения

17.02.1895

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.02.1895

Отец: Антипин Павел Иванович

Мать: Евдокия Ивановна

д. Ключевская Киренского уезда
Возможно не является сыном Антипина Павла Ивановича https://yandex.ru/archive/catalog/2669a7f5-7492-4133-b7fd-10e173f9ec42/196 Возможно Антипин Павел и есть Маркович и его жена Анна Петровна
Смерть
Неизвестно
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