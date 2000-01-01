Юнгблут Виктор — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Юнгблут Виктор

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

НЖ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Юнгблут (кистанова) Елена Васильевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Юнгблут Сергей Викторович

Мать ребёнка: Юнгблут (кистанова) Елена Васильевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Светлана Викторовна

Мать ребёнка: Юнгблут (кистанова) Елена Васильевна

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