Садыкова Сарвария Садык кызы — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Садыкова Сарвария Садык кызы

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Место рождения

Старое Ромашкино, Чистопольский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

12.12.1893

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЛТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.12.1893

Отец: Ситдиков Мухамматсадык Ситдик улы

Мать: Хасанова Сарбижамал Хасан кызы

Старое Ромашкино, Чистопольский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1924

Сын: Садыков Самигулла Насибулла улы

Отец ребёнка: Насибулла

Татарский Сарсаз, Чистопольский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1928

Сын: Садыков Шафигулла Насибулла улы

Отец ребёнка: Насибулла

Татарский Сарсаз, Чистопольский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
14.04.1929

Дочь: Садыкова Зайнап Насибулла кызы

Отец ребёнка: Насибулла

Татарский Сарсаз, Чистопольский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
09.09.1931

Сын: Садыков Зиннатулла Насибулла улы

Отец ребёнка: Насибулла

Татарский Сарсаз, Чистопольский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Насибулла

Смерть
Неизвестно
Старое Ромашкино, Чистопольский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
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