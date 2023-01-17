Садыкова Сарвария Садык кызы
Место рождения
Дата рождения12.12.1893
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.12.1893
Рождение ребёнка
1924
Сын: Садыков Самигулла Насибулла улы
Отец ребёнка: Насибулла
Рождение ребёнка
1928
Сын: Садыков Шафигулла Насибулла улы
Отец ребёнка: Насибулла
Рождение ребёнка
14.04.1929
Дочь: Садыкова Зайнап Насибулла кызы
Отец ребёнка: Насибулла
Рождение ребёнка
09.09.1931
Сын: Садыков Зиннатулла Насибулла улы
Отец ребёнка: Насибулла
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Насибулла
Смерть
Неизвестно