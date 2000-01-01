Лихачёв Пётр Яковлевич
Место рождения(ранее Галановский приказ, Сарапульский уезд, Вятская губерния, Российская империя)
Дата рожденияМежду 1845 и 1846
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Между 1845 и 1846
(ранее Галановский приказ, Сарапульский уезд, Вятская губерния, Российская империя)
Бракосочетание
13.11.1864
Вознесенская церковь
Рождение ребёнка
20.04.1866
Дочь: Елена Петровна
Мать ребёнка: Лихачёва Евфросиния Моисеевна
(ранее Галановский приказ, Сарапульский уезд, Вятская губерния, Российская империя)
Работа или профессия
Неизвестно