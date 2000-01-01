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Лихачёв Пётр Яковлевич

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Место рождения

(ранее Галановский приказ, Сарапульский уезд, Вятская губерния, Российская империя)

Дата рождения

Между 1845 и 1846

Пол

Мужской

Добавил:

ОС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Между 1845 и 1846

Отец: Лихачёв Яков Александрович

Мать: Лихачёва Параскева Антоновна

(ранее Галановский приказ, Сарапульский уезд, Вятская губерния, Российская империя)
Бракосочетание
13.11.1864

Жена: Лихачёва Евфросиния Моисеевна

Вознесенская церковь
Рождение ребёнка
20.04.1866

Дочь: Елена Петровна

Мать ребёнка: Лихачёва Евфросиния Моисеевна

(ранее Галановский приказ, Сарапульский уезд, Вятская губерния, Российская империя)
Работа или профессия
Неизвестно
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