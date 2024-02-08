(Потоцкая) Евдокия — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Потоцкая) Евдокия

Место рождения

Казань

Дата рождения

09.02.1805

Дата смерти

09.03.1805

Пол

Женский

Отец

1771 г.р.

Мать

1775 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

МГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.02.1805

Отец: Потоцкий Алексей

Мать: Потоцкая Татьяна Васильевна

Казань
Ч.1 о родившихся Февраль6. 9 числа Казанской Гузинской церкви у диакона Алексея Феодорова дочь Евдокия, обмолитствована тогоже числа, крещена 11-го восприемницею Действительнаго Статскаго Советн... Показать все
Смерть
09.03.1805
Казань
Ч.3 о умерших. Л.59Март9. 9 числа Гузинской церкви у диакона Алексея Феодорова дочь Евдокия помре 2 мес.Подписано:Священник Тимофей Афанасьев руку приложилТояже церкви диакон Алексей Феодоров руку при... Показать все
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