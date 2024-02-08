(Потоцкая) Евдокия
Место рожденияКазань
Дата рождения09.02.1805
Дата смерти09.03.1805
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Место
Комментарий
Рождение
09.02.1805
Отец: Потоцкий Алексей
Казань
Ч.1 о родившихся Февраль6. 9 числа Казанской Гузинской церкви у диакона Алексея Феодорова дочь Евдокия, обмолитствована тогоже числа, крещена 11-го восприемницею Действительнаго Статскаго Советн... Показать все
Смерть
09.03.1805
Казань
Ч.3 о умерших. Л.59Март9. 9 числа Гузинской церкви у диакона Алексея Феодорова дочь Евдокия помре 2 мес.Подписано:Священник Тимофей Афанасьев руку приложилТояже церкви диакон Алексей Феодоров руку при... Показать все