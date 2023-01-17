Жаров Никифор Афанасьев
Место рожденияНе указано
Дата рожденияВычислено 1775
Дата смерти11.05.1818
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Место
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Рождение
Вычислено 1775
Отец: Жаров Афанасий Кузьмин
Мать: Жарова ?
Рождение ребёнка
Вычислено 1804
Мать ребёнка: Жарова Агафья Васильева
Рождение ребёнка
Вычислено 1808
Сын: Жаров Иван Никифоров
Мать ребёнка: Жарова Агафья Васильева
Рождение ребёнка
28.03.1817
Дочь: Матрена Никифорова
Мать ребёнка: Жарова Агафья Васильева
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Жарова Агафья Васильева
Смерть
11.05.1818
Причина смерти: водяною | водяною
Похороны
Неизвестно
на отведенном кладбище при Казанской церкви