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Жаров Никифор Афанасьев

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Вычислено 1775

Дата смерти

11.05.1818

Пол

Мужской

Отец

Вычислено 1745 г.р.

Мать

Жена

Вычислено 1786 г.р.

Дети

Добавил:

ГП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1775

Отец: Жаров Афанасий Кузьмин

Мать: Жарова ?

Рождение ребёнка
Вычислено 1804

Сын: Жаров Федор Никифоров

Мать ребёнка: Жарова Агафья Васильева

Рождение ребёнка
Вычислено 1808

Сын: Жаров Иван Никифоров

Мать ребёнка: Жарова Агафья Васильева

Рождение ребёнка
28.03.1817

Дочь: Матрена Никифорова

Мать ребёнка: Жарова Агафья Васильева

Новая Рачейка, Сызранский муниципальный район, Самарская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Жарова Агафья Васильева

Смерть
11.05.1818
Новая Рачейка, Сызранский муниципальный район, Самарская область
Причина смерти: водяною | водяною
Похороны
Неизвестно
Новая Рачейка, Сызранский муниципальный район, Самарская область
на отведенном кладбище при Казанской церкви
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