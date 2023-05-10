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Сергеева Вера Анатольевна
Сергеева Вера Анатольевна
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
29.02.1964
Пол
Женский
Отец
Николаев Анатолий Яковлевич
1938 г.р.
Мать
Николаева Валентина Ивановна
1936 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
НБ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.02.1964
Отец:
Николаев Анатолий Яковлевич
Мать:
Николаева Валентина Ивановна
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