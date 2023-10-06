Егоров Александр Арсьентивич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Егоров Арсений
Мать: не указана
Рождение ребёнка
23.11.?
Дочь: Матвеева Нина Александровна
Мать ребёнка: Егорова Анастасия Назаровна
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Егоров Виктор Александрович
Мать ребёнка: Егорова Анастасия Назаровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Матвеева Елена Александровна
Мать ребёнка: Егорова Анастасия Назаровна
Смерть
Неизвестно