Егоров Александр Арсьентивич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Егоров Александр Арсьентивич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЭШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Егоров Арсений

Мать: не указана

Рождение ребёнка
23.11.?

Дочь: Матвеева Нина Александровна

Мать ребёнка: Егорова Анастасия Назаровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Егорова Анастасия Назаровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Егоров Виктор Александрович

Мать ребёнка: Егорова Анастасия Назаровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Матвеева Елена Александровна

Мать ребёнка: Егорова Анастасия Назаровна

Смерть
Неизвестно
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