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Hansen Kristjan

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

28.06.1874 ст.

Дата смерти

27.12.1926

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1876 г.р.

Дети

Добавил:

СС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.06.1874 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
23.11.1902 ст.

Жена: Hansen Johanna Maria

Рождение ребёнка
21.02.1904 ст.

Сын: Hansen Alfred Aleksander

Мать ребёнка: Hansen Johanna Maria

Пярну, Pärnu linn, Pärnu maakond
Рождение ребёнка
23.11.1905

Сын: Hansen Ernst

Мать ребёнка: Hansen Johanna Maria

Рождение ребёнка
05.12.1907 ст.

Сын: Hansen Karl Erich

Мать ребёнка: Hansen Johanna Maria

Пярну, Pärnu linn, Pärnu maakond
Рождение ребёнка
09.12.1909

Дочь: Kaige Amilde Elfriede

Мать ребёнка: Hansen Johanna Maria

Смерть
27.12.1926
Пярну, Pärnu linn, Pärnu maakond
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