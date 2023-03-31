Hansen Kristjan
Место рожденияНе указано
Дата рождения28.06.1874 ст.
Дата смерти27.12.1926
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.06.1874 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
23.11.1902 ст.
Жена: Hansen Johanna Maria
Рождение ребёнка
21.02.1904 ст.
Мать ребёнка: Hansen Johanna Maria
Рождение ребёнка
23.11.1905
Сын: Hansen Ernst
Мать ребёнка: Hansen Johanna Maria
Рождение ребёнка
05.12.1907 ст.
Сын: Hansen Karl Erich
Мать ребёнка: Hansen Johanna Maria
Рождение ребёнка
09.12.1909
Дочь: Kaige Amilde Elfriede
Мать ребёнка: Hansen Johanna Maria
Смерть
27.12.1926