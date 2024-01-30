Фалёва (Тумбарцева) Галина Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Фалёва (Тумбарцева) Галина Васильевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

04.01.1949

Пол

Женский

Добавил:

ИО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.01.1949

Отец: Тумбарцев Василий Николаевич

Мать: Тумбарцева Галина Петровна

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