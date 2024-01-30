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Фалёва (Тумбарцева) Галина Васильевна
Фалёва (Тумбарцева) Галина Васильевна
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
04.01.1949
Пол
Женский
Отец
Тумбарцев Василий Николаевич
1913 г.р.
Мать
Тумбарцева (Дерябина) Галина Петровна
1917 г.р.
Дети
Не указаны
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ИО
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.01.1949
Отец:
Тумбарцев Василий Николаевич
Мать:
Тумбарцева Галина Петровна
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