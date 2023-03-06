Гулька Тимофей Антонович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гулька Тимофей Антонович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ES
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
20.05.1876 ст.

Дочь: Пелагея Тимофеевна

Мать ребёнка: Гулька Мария Фёдоровна

Новый Майдан, Хмельницька область
Рождение ребёнка
25.02.1879 ст.

Дочь: Ксения Тимофеевна

Мать ребёнка: Гулька Мария Фёдоровна

Новый Майдан, Хмельницька область
Рождение ребёнка
1879

Сын: Гулька Роман Тимофеевич

Мать ребёнка: Гулька Мария Фёдоровна

Смерть
Неизвестно
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