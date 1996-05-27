Русаков Климент Сергеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Русаков Климент Сергеевич

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Место рождения

Казань, город Казань, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

04.02.1904

Дата смерти

27.05.1996

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

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Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.02.1904

Отец: не указан

Мать: не указана

Казань, город Казань, Республика Татарстан (Татарстан)
Место жительства
С 1957 по 1996
Винница, Украина
Смерть
27.05.1996
Винница, Украина
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