Русаков Климент Сергеевич
Место рождения
Дата рождения04.02.1904
Дата смерти27.05.1996
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
ДетиНе указаны
Страница этого человека добавлена редакцией проекта Familio. Вы можете создать ее копию, чтобы вносить изменения и использовать страницу в своих генеалогических проектах, или предложить правки к странице в обсуждении.
Копии:
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.02.1904
Отец: не указан
Мать: не указана
Место жительства
С 1957 по 1996
Винница, Украина
Смерть
27.05.1996
Винница, Украина