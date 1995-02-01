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Гиренко Анастасия Вячеславовна
Гиренко Анастасия Вячеславовна
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
?.02.1995
Пол
Женский
Отец
Гиренко Вячеслав Владимирович
1976 г.р.
Мать
Гиренко Ирина Витальевна
1966 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ЖТ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
?.02.1995
Отец:
Гиренко Вячеслав Владимирович
Мать:
Гиренко Ирина Витальевна
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