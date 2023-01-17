Шорохов Семён Маркович
Место рожденияКостромская губерния
Дата рождения21.02.1914
Дата смерти16.02.1982
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
ДетиНе указаны
Страница этого человека добавлена редакцией проекта Familio. Вы можете создать ее копию, чтобы вносить изменения и использовать страницу в своих генеалогических проектах, или предложить правки к странице в обсуждении.
Копии:
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.02.1914
Отец: не указан
Мать: не указана
Костромская губерния
Место жительства
С 1914
Костромская губерния
Место жительства
С 1937 по 1943
Вологда, город Вологда, Вологодская область
Место жительства
С 1943 по 1948
Место жительства
С 1948 по 1951
Москва, город федерального значения Москва
Место жительства
С 1951 по 1982
Смерть
16.02.1982