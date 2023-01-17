Шорохов Семён Маркович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шорохов Семён Маркович

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Место рождения

Костромская губерния

Дата рождения

21.02.1914

Дата смерти

16.02.1982

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

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Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.02.1914

Отец: не указан

Мать: не указана

Костромская губерния
Место жительства
С 1914
Костромская губерния
Место жительства
С 1937 по 1943
Вологда, город Вологда, Вологодская область
Место жительства
С 1943 по 1948
Саранск, Саранск, Республика Мордовия
Место жительства
С 1948 по 1951
Москва, город федерального значения Москва
Место жительства
С 1951 по 1982
Саранск, Саранск, Республика Мордовия
Смерть
16.02.1982
Саранск, Саранск, Республика Мордовия
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