Цыгельников Иван Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Цыгельников Иван Иванович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1878

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ДЦ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1878

Отец: Цыгельников Иван Казьмин

Мать: Цыгельникова Анна

Рождение ребёнка
1899

Дочь: Цыгельникова Прасковья Ивановна

Мать ребёнка: Цыгельникова Александра

Темнолесская, Шпаковский муниципальный район, Ставропольский край
Рождение ребёнка
1906

Дочь: Цыгельникова Ольга Ивановна

Мать ребёнка: Цыгельникова Александра

Темнолесская, Шпаковский муниципальный район, Ставропольский край
Рождение ребёнка
1908

Дочь: Цыгельникова Нина Ивановна

Мать ребёнка: Цыгельникова Александра

Темнолесская, Шпаковский муниципальный район, Ставропольский край
Рождение ребёнка
1911

Дочь: Цыгельникова Елизавета Ивановна

Мать ребёнка: Цыгельникова Александра

Темнолесская, Шпаковский муниципальный район, Ставропольский край
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Цыгельникова Александра

Смерть
Неизвестно
Крупская, Выселковский муниципальный район, Краснодарский край
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