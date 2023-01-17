Цыгельников Иван Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1878
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1878
Отец: Цыгельников Иван Казьмин
Мать: Цыгельникова Анна
Рождение ребёнка
1899
Дочь: Цыгельникова Прасковья Ивановна
Мать ребёнка: Цыгельникова Александра
Рождение ребёнка
1906
Дочь: Цыгельникова Ольга Ивановна
Мать ребёнка: Цыгельникова Александра
Рождение ребёнка
1908
Дочь: Цыгельникова Нина Ивановна
Мать ребёнка: Цыгельникова Александра
Рождение ребёнка
1911
Дочь: Цыгельникова Елизавета Ивановна
Мать ребёнка: Цыгельникова Александра
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Цыгельникова Александра
Смерть
Неизвестно
Крупская, Выселковский муниципальный район, Краснодарский край