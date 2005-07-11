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Киносян Тимур Робертович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

11.07.2005

Пол

Мужской

Отец

1975 г.р.

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

АТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.07.2005

Отец: Киносян Роберт Арсенович

Мать: не указана