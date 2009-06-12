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Хачатрян Елена Ромиковна
Хачатрян Елена Ромиковна
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
12.06.2009
Пол
Женский
Отец
Хачатрян Ромик Альбертович
1963 г.р.
Мать
Мгдесян Кнарик (Нана) Карленовна
1972 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
КХ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.06.2009
Отец:
Хачатрян Ромик Альбертович
Мать:
Мгдесян Кнарик (Нана) Карленовна
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