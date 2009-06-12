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Хачатрян Елена Ромиковна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

12.06.2009

Пол

Женский

Добавил:

КХ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.06.2009

Отец: Хачатрян Ромик Альбертович

Мать: Мгдесян Кнарик (Нана) Карленовна

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