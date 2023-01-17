Дуган Анатолий Прохорович
Место рождения
Дата рождения22.10.1941
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.10.1941
Отец: не указан
Мать: не указана
Место жительства
С 1941
Бракосочетание
Между 1964 и 1965
Рождение ребёнка
06.07.1965
Дочь: Чёрная Наталья Анатольевна
Мать ребёнка: Дуган Валентина Николаевна
Рождение ребёнка
24.02.1970
Дочь: Сердюкова Елена Анатольевна
Мать ребёнка: Дуган Валентина Николаевна