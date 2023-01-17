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Дуган Анатолий Прохорович

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Место рождения

Макеевка

Дата рождения

22.10.1941

Пол

Мужской

Добавил:

СС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.10.1941

Отец: не указан

Мать: не указана

Место жительства
С 1941
Бракосочетание
Между 1964 и 1965

Жена: Дуган Валентина Николаевна

Рождение ребёнка
06.07.1965

Дочь: Чёрная Наталья Анатольевна

Мать ребёнка: Дуган Валентина Николаевна

Рождение ребёнка
24.02.1970

Дочь: Сердюкова Елена Анатольевна

Мать ребёнка: Дуган Валентина Николаевна

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