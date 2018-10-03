Скорынина (Гилёва) Вера Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Скорынина (Гилёва) Вера Михайловна

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Место рождения

Новосибирск, город Новосибирск, Новосибирская область

Дата рождения

01.11.1919

Дата смерти

03.10.2018

Пол

Женский

Отец

1898 г.р.

Мать

1894 г.р.

Муж

1920 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.11.1919

Отец: Гилев Михаил Алексеевич

Мать: Гилёва Нина Людвиговна

Новосибирск, город Новосибирск, Новосибирская область
Рождение ребёнка
19.04.1939

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Скорынин Федор

Екатеринбург, город Екатеринбург, Свердловская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Скорынин Федор

Смерть
03.10.2018
Екатеринбург, город Екатеринбург, Свердловская область
Похороны
Неизвестно
Екатеринбург, город Екатеринбург, Свердловская область
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