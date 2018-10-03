Скорынина (Гилёва) Вера Михайловна
Место рождения
Дата рождения01.11.1919
Дата смерти03.10.2018
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.11.1919
Отец: Гилев Михаил Алексеевич
Мать: Гилёва Нина Людвиговна
Рождение ребёнка
19.04.1939
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Скорынин Федор
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Скорынин Федор
Смерть
03.10.2018
Похороны
Неизвестно