Пожарицкий Роман Семенов
Место рожденияНе указано
Дата рождения1823
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1823
Отец: Пожарицкий Семен Фомич
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1845 ст.
Сын: Пожарицкий Данило Романович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1846
Сын: Пожарицкий Артем\Ахрем? Романович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1848 ст.
Дочь: (Пожарицкая) Варка Романовна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1854 ст.
Сын: Пожарицкий Елисей Романов
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Неизвестно