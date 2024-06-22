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Пожарицкий Роман Семенов

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1823

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

YS
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1823

Отец: Пожарицкий Семен Фомич

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1845 ст.

Сын: Пожарицкий Данило Романович

Мать ребёнка: не указана

Яблонка, Заречно-Толочинская волость, Сеннинский уезд
Рождение ребёнка
1846

Сын: Пожарицкий Артем\Ахрем? Романович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1848 ст.

Дочь: (Пожарицкая) Варка Романовна

Мать ребёнка: не указана

Яблонка, Заречно-Толочинская волость, Сеннинский уезд
Рождение ребёнка
1854 ст.

Сын: Пожарицкий Елисей Романов

Мать ребёнка: не указана

Яблонка, Заречно-Толочинская волость, Сеннинский уезд
Смерть
Неизвестно

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