Катаева Анна Ларионова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1672
Дата смертиПосле 1717
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1672
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1697
Отец ребёнка: Катаев Василий Петров
Рождение ребёнка
Около 1702
Отец ребёнка: Катаев Василий Петров
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
ясашная крестьянка
Место жительства
Неизвестно
Катаевской, Нолинский уезд, Вятская губерния
Смерть
После 1717