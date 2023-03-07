Катаева Анна Ларионова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Катаева Анна Ларионова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1672

Дата смерти

После 1717

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1678 г.р.

Дети

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1672

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1697

Сын: Катаев Филипп Васильев

Отец ребёнка: Катаев Василий Петров

Рождение ребёнка
Около 1702

Сын: Катаев Василий Васильев

Отец ребёнка: Катаев Василий Петров

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Катаев Василий Петров

Работа или профессия
Неизвестно
ясашная крестьянка
Место жительства
Неизвестно
Катаевской, Нолинский уезд, Вятская губерния
Смерть
После 1717
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