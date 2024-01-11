Усманов Касым Гильфанович
Место рожденияд.Верхний Наратбаш Буинского р-на ТАССР
Дата рождения16.10.1910
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Рождение
16.10.1910
Отец: Усманов Гильфанетдин
Мать: Усманова Шамсегаян
д.Верхний Наратбаш Буинского р-на ТАССР
Рождение ребёнка
01.01.1936
д.Верхний Наратбаш Буинского р-на ТАССР
Рождение ребёнка
27.08.1939
Мать ребёнка: Усманов Марьямбану Сиразетдиновна
д.Верхний Наратбаш Буинского р-на ТАССР
Рождение ребёнка
1946
Сын: Усманов Наиб
Мать ребёнка: Усманов Марьямбану Сиразетдиновна
Рождение ребёнка
1951
д.Верхний Наратбаш Буинского р-на ТАССР
Рождение ребёнка
16.06.1957
д.Верхний Наратбаш Буинского р-на ТАССР
Образование
Неизвестно
ГА РТ 204-177-1165 л.289об. метрика о рождении в д. Верхний Наратбаш, 15 мальчик, Мухаметкасым родился 16.10.1910 , его отец Гильфан сын Гусмана, его мать Шамсигаян дочь Камалетдина
Военная награда
Неизвестно
Усманов Касим Гильфанович Воинская часть ПРБ 71 7 гв. тк 1 УкрФ (7 гв. тк, 1 УкрФ); ВГ,Картотека награждений Медаль «За боевые заслуги» 07.09.1944 Дата рождения: __.__.1910 Место рождения: Татарская АССР, Буинский р-н, д. В.-Нарадбаш Дата поступления на службу: __.__.1941 Воинское звание: гв. сержант Информация об архиве - Архив: ЦАМО Картотека: Картотека награждений Расположение документа: шкаф 89, ящик 10
Усманов Касым Гильфанович. Орден Отечественной войны II степени __.__.1910 Татарская АССР, Буинский р-н, д. В. Наратбаши. Юбилейная картотека
Смерть
Неизвестно