Усманов Касым Гильфанович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Усманов Касым Гильфанович

Место рождения

д.Верхний Наратбаш Буинского р-на ТАССР

Дата рождения

16.10.1910

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1882 г.р.

Мать

1883 г.р.

Дети

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1939 г.р.
1946 г.р.
Скрыто настройками приватности
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Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.10.1910

Отец: Усманов Гильфанетдин

Мать: Усманова Шамсегаян

д.Верхний Наратбаш Буинского р-на ТАССР
Рождение ребёнка
01.01.1936

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Усманов Марьямбану Сиразетдиновна

д.Верхний Наратбаш Буинского р-на ТАССР
Рождение ребёнка
27.08.1939

Сын: Усманов Анас Касимович

Мать ребёнка: Усманов Марьямбану Сиразетдиновна

д.Верхний Наратбаш Буинского р-на ТАССР
Рождение ребёнка
1946

Сын: Усманов Наиб

Мать ребёнка: Усманов Марьямбану Сиразетдиновна

Рождение ребёнка
1951

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Усманов Марьямбану Сиразетдиновна

д.Верхний Наратбаш Буинского р-на ТАССР
Рождение ребёнка
16.06.1957

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Усманов Марьямбану Сиразетдиновна

д.Верхний Наратбаш Буинского р-на ТАССР
Образование
Неизвестно
ГА РТ 204-177-1165 л.289об. метрика о рождении в д. Верхний Наратбаш, 15 мальчик, Мухаметкасым родился 16.10.1910 , его отец Гильфан сын Гусмана, его мать Шамсигаян дочь Камалетдина
Военная награда
Неизвестно
Усманов Касим Гильфанович Воинская часть ПРБ 71 7 гв. тк 1 УкрФ (7 гв. тк, 1 УкрФ); ВГ,Картотека награждений Медаль «За боевые заслуги» 07.09.1944 Дата рождения: __.__.1910 Место рождения: Татарская АССР, Буинский р-н, д. В.-Нарадбаш Дата поступления на службу: __.__.1941 Воинское звание: гв. сержант Информация об архиве - Архив: ЦАМО Картотека: Картотека награждений Расположение документа: шкаф 89, ящик 10
Усманов Касым Гильфанович. Орден Отечественной войны II степени __.__.1910 Татарская АССР, Буинский р-н, д. В. Наратбаши. Юбилейная картотека
Смерть
Неизвестно
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