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Арина
Арина
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
Около 2002
Пол
Женский
Отец
Куринный Максим
Мать
Куринная (Кузнецова) Светлана
1979 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
НК
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 2002
Отец:
Куринный Максим
Мать:
Куринная Светлана
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