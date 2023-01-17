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Булгаков Ефим Фёдорович

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Место рождения

Андреевка, Бугульминский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

22.02.1897 ст.

Дата смерти

10.10.1943

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

ЮМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.02.1897 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Андреевка, Бугульминский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Смерть
10.10.1943
Мягры, Тигодская волость, Новоладожский уезд
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