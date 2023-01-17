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Булгаков Ефим Фёдорович
Булгаков Ефим Фёдорович
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Место рождения
Андреевка
, Бугульминский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Дата рождения
22.02.1897 ст.
Дата смерти
10.10.1943
Пол
Мужской
Отец
Не указан
Мать
Не указана
Дети
Не указаны
Добавил:
ЮМ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.02.1897 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Андреевка
, Бугульминский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Смерть
10.10.1943
Мягры
, Тигодская волость, Новоладожский уезд
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