Гарагуля Константин Михайлович
Место рождения
Дата рождения1897
Дата смерти1958
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1897
Отец: Гарагуля Михаил
Мать: не указана
Бракосочетание
До 1916
Жена: не указана
По дате рождения дочери, которая родилась в 1916. Возможно, что фамилия супруги - Семёнова.
Рождение ребёнка
1916
Дочь: Юрлова-Гарагуля Раиса Константиновна
Мать ребёнка: не указана
Место жительства
1917
Бракосочетание
После 1917
По дате переезда в Челябинск. Фотография Константина и Прасковьи Гарагулей: https://pomni.is74.ru/person/28420/%D0%93%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%B3%D1%83%D0%BB%D1%8F+%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%... Показать все
Работа или профессия
?.05.1920
Помощник машиниста. На паровозе Красный Коммунар возил в Москву зерно и, возможно, был у Ленина (см.фото в статье). Фото в статье взято из книги Уральский исток Транссиба. https://leninism.su/posetite... Показать все
Рождение ребёнка
1920
Дочь: Лескина-Гарагуля Надежда Константиновна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
18.09.1922
Дочь: Петрова Вера Константиновна
Мать ребёнка: Гарагуля Прасковья Алексеевна
Родилась в Полтавской области. Прасковья Смолина - приёмная мать.
Смерть
1958