Гарагуля Константин Михайлович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиГарагуля Константин Михайлович

Гарагуля Константин Михайлович

avatar

Место рождения

Келеберда, Полтавська область

Дата рождения

1897

Дата смерти

1958

Пол

Мужской

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1897

Отец: Гарагуля Михаил

Мать: не указана

Келеберда, Полтавська область
Бракосочетание
До 1916

Жена: не указана

По дате рождения дочери, которая родилась в 1916. Возможно, что фамилия супруги - Семёнова.
Рождение ребёнка
1916

Дочь: Юрлова-Гарагуля Раиса Константиновна

Мать ребёнка: не указана

Место жительства
1917
Челябинск, Челябинский, Челябинская область
Бракосочетание
После 1917

Жена: Гарагуля Прасковья Алексеевна

Челябинск, Челябинский, Челябинская область
По дате переезда в Челябинск. Фотография Константина и Прасковьи Гарагулей: https://pomni.is74.ru/person/28420/%D0%93%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%B3%D1%83%D0%BB%D1%8F+%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%... Показать все
Работа или профессия
?.05.1920
Челябинск, Челябинский, Челябинская область
Помощник машиниста. На паровозе Красный Коммунар возил в Москву зерно и, возможно, был у Ленина (см.фото в статье). Фото в статье взято из книги Уральский исток Транссиба. https://leninism.su/posetite... Показать все
Рождение ребёнка
1920

Дочь: Лескина-Гарагуля Надежда Константиновна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
18.09.1922

Дочь: Петрова Вера Константиновна

Мать ребёнка: Гарагуля Прасковья Алексеевна

Родилась в Полтавской области. Прасковья Смолина - приёмная мать.
Смерть
1958
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close