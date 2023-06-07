Дедова Екатерина Тарасова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Дедова Екатерина Тарасова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1675

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

НМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1675

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1703

Сын: Дедов Лукьян Малофеев

Отец ребёнка: Дедов Малафей Игнатьев

Тимшино, Егорьевск, Московская область
Рождение ребёнка
Около 1709

Сын: Дедов Трофим Малафеев

Отец ребёнка: Дедов Малафей Игнатьев

Тимшино, Егорьевск, Московская область
Рождение ребёнка
Около 1711

Сын: Дедов Федот Малафеев

Отец ребёнка: Дедов Малафей Игнатьев

Тимшино, Егорьевск, Московская область
Рождение ребёнка
Около 1712

Сын: Дедов Еремей Малафеев

Отец ребёнка: Дедов Малафей Игнатьев

Тимшино, Егорьевск, Московская область
Смерть
Неизвестно
Тимшино, Егорьевск, Московская область
Рязанской Губернии, Егорьевского уезда, Нечаевской волости дер. Тимшино