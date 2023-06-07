Дедова Екатерина Тарасова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1675
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1675
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1703
Отец ребёнка: Дедов Малафей Игнатьев
Рождение ребёнка
Около 1709
Отец ребёнка: Дедов Малафей Игнатьев
Рождение ребёнка
Около 1711
Сын: Дедов Федот Малафеев
Отец ребёнка: Дедов Малафей Игнатьев
Рождение ребёнка
Около 1712
Отец ребёнка: Дедов Малафей Игнатьев
Смерть
Неизвестно
Рязанской Губернии, Егорьевского уезда, Нечаевской волости дер. Тимшино