Ахмеров Юнис
Место рождения
Дата рождения1804
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1804
Отец: Максютов Ахмяр
Мать: Мрясь
Рождение ребёнка
1833
Сын: Юнусов Юсип Сибиряк
Мать ребёнка: Гульбаида
Рождение ребёнка
1836
Рождение ребёнка
1843
Рождение ребёнка
1845
Сын: Юнусов Мифтяхетдин
Мать ребёнка: Гульбаида
Рождение ребёнка
1849
Сын: Юнусов Хайретдин
Мать ребёнка: Гульбаида
Рождение ребёнка
1852
Рождение ребёнка
1855
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Гульбаида
Смерть
Неизвестно