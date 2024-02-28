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Ахмеров Юнис

Место рождения

Уразовка, Краснооктябрьский муниципальный район, Нижегородская область

Дата рождения

1804

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1804

Отец: Максютов Ахмяр

Мать: Мрясь

Уразовка, Краснооктябрьский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
1833

Сын: Юнусов Юсип Сибиряк

Мать ребёнка: Гульбаида

Уразовка, Краснооктябрьский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
1836

Дочь: Бикзана

Мать ребёнка: Гульбаида

Уразовка, Краснооктябрьский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
1843

Дочь: Фатыма

Мать ребёнка: Гульбаида

Уразовка, Краснооктябрьский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
1845

Сын: Юнусов Мифтяхетдин

Мать ребёнка: Гульбаида

Уразовка, Краснооктябрьский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
1849

Сын: Юнусов Хайретдин

Мать ребёнка: Гульбаида

Уразовка, Краснооктябрьский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
1852

Дочь: Шамсия

Мать ребёнка: Гульбаида

Уразовка, Краснооктябрьский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
1855

Дочь: Арифя

Мать ребёнка: Гульбаида

Уразовка, Краснооктябрьский муниципальный район, Нижегородская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Гульбаида

Смерть
Неизвестно
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