Анисимова Дарья Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Анисимова Дарья Васильевна

Место рождения

Ровенка, Добринский муниципальный район, Липецкая область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

22.06.1955

Пол

Женский

Добавил:

YY
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Анисимов Василий

Мать: не указана

Ровенка, Добринский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
21.07.1907

Дочь: Полянских Ольга Фёдоровна

Отец ребёнка: Полянских Фёдор Петрович

Ровенка, Добринский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
17.10.1909

Сын: Полянских Яков Фёдорович

Отец ребёнка: Полянских Фёдор Петрович

Ровенка, Добринский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
16.02.1914

Дочь: Полянских Анна Фёдоровна

Отец ребёнка: Полянских Фёдор Петрович

Ровенка, Добринский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
1916

Сын: Иван Фёдорович Полянских

Отец ребёнка: Полянских Фёдор Петрович

Ровенка, Добринский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Пётр Фёдорович Полянских

Отец ребёнка: Полянских Фёдор Петрович

Ровенка, Добринский муниципальный район, Липецкая область
Смерть
22.06.1955
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