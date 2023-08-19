Анисимова Дарья Васильевна
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти22.06.1955
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Анисимов Василий
Мать: не указана
Рождение ребёнка
21.07.1907
Дочь: Полянских Ольга Фёдоровна
Отец ребёнка: Полянских Фёдор Петрович
Рождение ребёнка
17.10.1909
Отец ребёнка: Полянских Фёдор Петрович
Рождение ребёнка
16.02.1914
Дочь: Полянских Анна Фёдоровна
Отец ребёнка: Полянских Фёдор Петрович
Рождение ребёнка
1916
Отец ребёнка: Полянских Фёдор Петрович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Полянских Фёдор Петрович
Смерть
22.06.1955