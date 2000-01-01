Кудинова Елизавета Иосифовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кудинова Елизавета Иосифовна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

02.01.1966

Пол

Женский

Добавил:

ОК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
01.01.1914

Сын: Кудинов Тимофей Андреевич

Отец ребёнка: Кудинов Андрей Петрович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Кудинова Ксения Андреевна

Отец ребёнка: Кудинов Андрей Петрович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Кудинова Александра Андреевна

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Кудинов Иван Андреевич

Отец ребёнка: Кудинов Андрей Петрович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Кудинов Митрофан Андреевич

Отец ребёнка: Кудинов Андрей Петрович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Кудинов Василий Андреевич

Отец ребёнка: Кудинов Андрей Петрович

Смерть
02.01.1966
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