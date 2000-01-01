Кудинова Елизавета Иосифовна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти02.01.1966
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
01.01.1914
Сын: Кудинов Тимофей Андреевич
Отец ребёнка: Кудинов Андрей Петрович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Кудинова Ксения Андреевна
Отец ребёнка: Кудинов Андрей Петрович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Кудинова Александра Андреевна
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Кудинов Андрей Петрович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Кудинов Митрофан Андреевич
Отец ребёнка: Кудинов Андрей Петрович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Кудинов Василий Андреевич
Отец ребёнка: Кудинов Андрей Петрович
Смерть
02.01.1966