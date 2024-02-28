Лисовский Владимир — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лисовский Владимир

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Место рождения

Москва, город федерального значения Москва

Дата рождения

03.08.1945

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ЮК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.08.1945

Отец: не указан

Мать: не указана

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
04.11.1983

Дочь: Дарья

Мать ребёнка: Елена

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Сергей

Мать ребёнка: Елена

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