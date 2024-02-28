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Лисовский Владимир
Лисовский Владимир
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Древо
Место рождения
Москва
, город федерального значения Москва
Дата рождения
03.08.1945
Пол
Мужской
Отец
Не указан
Мать
Не указана
Дети
Дарья
1983 г.р.
Сергей
Добавил:
ЮК
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.08.1945
Отец: не указан
Мать: не указана
Москва
, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
04.11.1983
Дочь:
Дарья
Мать ребёнка:
Елена
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын:
Сергей
Мать ребёнка:
Елена
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