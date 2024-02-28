Кваченкова (Органистова) Евгения Иванова
Место рождения
Дата рожденияОколо 1780 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Рождение
Около 1780 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
15.09.1897 ст.
Михаила Архангела церковь, с. Карантинное, Карантинная волость, Астраханский уезд, Астраханская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
21.02.1900 ст.
Дочь: Александра Гавриловна
Отец ребёнка: Кваченков Гавриил Иванов
Восприемник
27.05.1906 ст.
Михаила Архангела церковь, с. Карантинное, Карантинная волость, Астраханский уезд, Астраханская губерния, Российская империя
Михаил Николаевич Кваченков
Восприемник
01.03.1908 ст.
Михаила Архангела церковь, с. Карантинное, Карантинная волость, Астраханский уезд, Астраханская губерния, Российская империя
Александр Николаевич Кваченков
Восприемник
21.11.1910 ст.
Михаила Архангела церковь, с. Карантинное, Карантинная волость, Астраханский уезд, Астраханская губерния, Российская империя
Екатерина Николаевна Кваченкова
Восприемник
02.02.1913 ст.
Михаила Архангела церковь, с. Карантинное, Карантинная волость, Астраханский уезд, Астраханская губерния, Российская империя
Валентина Николаевна Кваченкова
Восприемник
12.07.1916 ст.
Михаила Архангела церковь, с. Карантинное, Карантинная волость, Астраханский уезд, Астраханская губерния, Российская империя
Ольга Николаевна Кваченкова
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно