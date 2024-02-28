Кваченкова (Органистова) Евгения Иванова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кваченкова (Органистова) Евгения Иванова

Место рождения

Астрахань, город Астрахань, Астраханская область

Дата рождения

Около 1780 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1872 г.р.

Дети

Добавил:

РК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1780 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Астрахань, город Астрахань, Астраханская область
Бракосочетание
15.09.1897 ст.

Муж: Кваченков Гавриил Иванов

Михаила Архангела церковь, с. Карантинное, Карантинная волость, Астраханский уезд, Астраханская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
21.02.1900 ст.

Дочь: Александра Гавриловна

Отец ребёнка: Кваченков Гавриил Иванов

Карантинное, Астраханский уезд, Астраханская губерния
Восприемник
27.05.1906 ст.
Михаила Архангела церковь, с. Карантинное, Карантинная волость, Астраханский уезд, Астраханская губерния, Российская империя
Михаил Николаевич Кваченков
Восприемник
01.03.1908 ст.
Михаила Архангела церковь, с. Карантинное, Карантинная волость, Астраханский уезд, Астраханская губерния, Российская империя
Александр Николаевич Кваченков
Восприемник
21.11.1910 ст.
Михаила Архангела церковь, с. Карантинное, Карантинная волость, Астраханский уезд, Астраханская губерния, Российская империя
Екатерина Николаевна Кваченкова
Восприемник
02.02.1913 ст.
Михаила Архангела церковь, с. Карантинное, Карантинная волость, Астраханский уезд, Астраханская губерния, Российская империя
Валентина Николаевна Кваченкова
Восприемник
12.07.1916 ст.
Михаила Архангела церковь, с. Карантинное, Карантинная волость, Астраханский уезд, Астраханская губерния, Российская империя
Ольга Николаевна Кваченкова
Место жительства
Неизвестно
Карантинное, Астраханский уезд, Астраханская губерния
Смерть
Неизвестно
Карантинное, Астраханский уезд, Астраханская губерния
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