Игнатьева (Анисимова) Александра Ананиевна
Место рождения
Дата рождения1858 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1858 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
17.04.1884 ст.
Сын: Тарасов Константин Иванович
Отец ребёнка: Игнатьев Иоанн (Иван) Тарасов
Малое Фролово, Тетюшский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Смерть
Неизвестно