Игнатьева (Анисимова) Александра Ананиевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Игнатьева (Анисимова) Александра Ананиевна

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Место рождения

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

1858 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ПА
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Место
Комментарий
Рождение
1858 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
17.04.1884 ст.

Сын: Тарасов Константин Иванович

Отец ребёнка: Игнатьев Иоанн (Иван) Тарасов

Малое Фролово, Тетюшский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Смерть
Неизвестно
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