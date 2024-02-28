Черницкий Натан Маркович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Черницкий Натан Маркович

Место рождения

Киев, Киевский уезд

Дата рождения

Около 1897

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

ЕГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1897

Отец: не указан

Мать: не указана

Киев, Киевский уезд
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